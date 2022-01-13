Воронеж, 13 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Запрет на ночную работу заведений общественного питания возвращается в Воронежской области с 17 января, сообщили в пресс-службе правительства региона 13 января.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код посетителя

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Согласно изменениям в указ о введении режима повышенной готовности в регионе вводится ограничение на работу общепита с 23:00 до 06:00. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

«В полном объёме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на ночную работу кафе, ресторанов и баров в Воронежской области сняли 23 декабря — по просьбе воронежских рестораторов.