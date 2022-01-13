Москва, 13 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Обсуждать неприемлемые претензии со стороны США Россия не будет, заявил 13 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Первом канале.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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Комментируя высказывание первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман, которая предложила России доказать свою неагрессивность в отношении Украины так — «вернуть войска в казармы», Лавров заявил:

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать».