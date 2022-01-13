Постпред РФ: ОБСЕ не отреагировала на предложения по гарантиям безопасности
Вена, 13 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Реакции на предложения России по гарантиям безопасности со стороны ОБСЕ практически не было: европейцы продолжают твердить об «агрессии России», сообщил 13 января журналистам постпред РФ при организации Александр Лукашевич.
Он отметил, что европейцы всё время говорили о своих «озабоченностях» из-за «якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий».
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Также они «по своему интерпретировали закреплённый в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности». Согласно их версии, «никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности».
Российский дипломат пояснил, что принцип неделимости безопасности воспринимается ОБСЕ неверно. Это «ещё и ещё раз убеждает в правоте аргументов российской стороны, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридической форме». Россия на переговорах прямо дала понять это.