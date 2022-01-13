Москва, 13 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Неприемлемыми являются заявления, которые, по данным СМИ, позволил себе Аскар Умаров, назначенный новым министра информации Казахстана, сообщила 13 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова «Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми».

Она пояснила, что чьи-либо заявления, направленные на разжигание ненависти или неприязни между народами, неприемлемы, — в этом принципиальная позиция Москвы.

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Российский дипломат добавила, что есть вероятность, что не всё, что говорится об Умарове, правда, «возможно, что-то приписывается» ему, но и опровержений не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Россотрудничества Евгений Примаков накануне, 12 января, привёл несколько антироссийских высказываний Умарова.