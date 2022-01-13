Ксенофобские заявления казахстанского министра Умарова неприемлемы – МИД РФ
Москва, 13 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Неприемлемыми являются заявления, которые, по данным СМИ, позволил себе Аскар Умаров, назначенный новым министра информации Казахстана, сообщила 13 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что чьи-либо заявления, направленные на разжигание ненависти или неприязни между народами, неприемлемы, — в этом принципиальная позиция Москвы.
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Российский дипломат добавила, что есть вероятность, что не всё, что говорится об Умарове, правда, «возможно, что-то приписывается» ему, но и опровержений не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Россотрудничества Евгений Примаков накануне, 12 января, привёл несколько антироссийских высказываний Умарова.