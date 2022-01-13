Симферополь, 13 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Новые ограничения вводятся на территории Республики Крым с 17 января, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Крыма Сергей Аксёнов 13 января. Текст указа опубликован на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В частности, с 17 января в Республике Крым возобновляется требование о предъявлении QR — кодов о вакцинации против коронавируса либо о перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста для посещения заведений общепита, парикмахерских, саун и спа-салонов, торговых центров и фуд-кортов, а также театров и кинотеатров. Также в Крыму вводится запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря власти Крыма смягчили антиковидные ограничения, в частности, отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест, до 20 января. Отметим, что в последние дни в регионе вновь наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки подтверждено 94 случая.