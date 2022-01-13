Москва, 13 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Варианты действий в отношении Украины предлагают военные специалисты России президенту страны — на случай ухудшения ситуации, сообщил 13 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью RTVI.

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Такие предложения от военных «постоянно» поступают президенту страны Владимиру Путину.

Рябков

«Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии».