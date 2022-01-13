Москва, 13 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Российское правительство, выполняя поручения президента страны, многое сделало за год, чтобы помочь гражданам пережить вызванные пандемией сложности. Об этом он заявил 13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии Гайдаровского форума.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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По его словам, страна, по итогам года, вышла на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объёмам промышленного производства и перевозки грузов. Сравнительно быстро в стране удалось восстановить занятость граждан.

Глава правительства отметил, что в России, несмотря на продолжающуюся пандемию, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась, отмечает он, и по традиционным статьям российского экспорта.

Этих положительных изменений удалось добиться благодаря мерам поддержки, осуществлённым по поручению президента правительством. Так, граждане страны получили от государства прямую помощь, причём самый большой пакет мер был предназначен семьям с детьми.

Что касается бизнеса, ему были предоставлены льготы по кредитам. Сыграли положительную роль и программы стимулирования занятости.