Новосибирск, 13 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В школах Новосибирской области 14 и 21 января пройдёт бесплатное добровольное экспресс-тестирование 11-классников на коронавирус. Цель — сохранение стабильной эпидемиологической ситуации, сдерживание роста новых случаев заражения среди детей и предотвращение перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Охват тестированием именно 11-классников власти объяснили наиболее высокой мобильностью и контактностью подростков этого возраста.

Проводить тестирование будет медработник, используя экспресс-тесты. При сомнительном или положительном результате ребёнку будет проведено более полное исследование. В случае подтверждения положительного результата даже у одного из учеников на карантин отправят весь класс.

Напомним, что первый этап исследования 11-классников в тестовом режиме прошёл в десяти школах Новосибирска. Тестирование прошли 237 учеников, выявлен один положительный результат.