Орел, 13 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Действие QR-кодов о вакцинации против коронавируса приостановлено на территории Орловской области до 28 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства 13 января по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Однако не обошлось без исключений — предъявлять QR-коды по-прежнему придется при посещении культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта.

В Орловской области в первую неделю января отмечалось снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 28,3% по сравнению с предшествующей неделей, однако среднесуточные показатели заболеваемости оставались выше средних показателей по Российской Федерации (на 26,8% за неделю). Добавим также, что в регионе подтверждено и два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Орловской области ввели требование о предъявлении QR-кодов при посещении фитнес-центров и SPA-салонов, в ноябре требования распространили на посещение ресторанов, кафе, баров, других предприятий общественного питания, а также торговых центров и магазинов непродовольственных товаров. Также обсуждалась возможность введения QR-кодов для посещения продовольственных магазинов.