Москва, 13 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Вопрос инициативы России по гарантиям нерасширения НАТО на восток, выдвинутой к руководству США, обсудили 13 января по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.

Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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Уделив внимание итогам прошедших 22 октября 2021 года в Сочи российско-израильских переговоров на высшем уровне и геополитической тематике, участники беседы коснулись вопроса отношений России и НАТО.

Путин по просьбе Беннета информировал его «по существу инициативы о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность РФ, и проводимой на этот счёт работе с США и их союзниками по НАТО». Также президент России проинформировал израильского собеседника «о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта».

Обсуждалась и тема взаимодействий России и Израиля «на сирийском направлении», ядерная программа Ирана, проблемы арабо-израильского урегулирования.

Напомним, тема инициатив России по нерасширению НАТО на восток обсуждается сегодня, 13 января, в Вене на уровне Постоянного совета ОБСЕ.