Новосибирск, 13 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

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«В период с 15:00 (время местное) 13 января до 10:00 15 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в предупреждении.

Ранее и сообщило, что новосибирцев предупредили о температурных качелях.