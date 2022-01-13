Батайск, Ростовская область, 13 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Родителей учеников ряда школ, расположенных в Батайске (Ростовская область), некорректно проинформировали о начале вакцинации детей от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 13 января.

Вакцинация

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«По информации управления образования Батайска, в отдельных образовательных учреждениях некорректно доведена до родителей информация о возможности вакцинации детей. Поручения по сбору каких-либо сведений, связанных с вакцинацией обучающихся, минобразованием Ростовской области не направлялись», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области открестились от вакцинации детей в школах. Ранее родители батайских учеников сообщили, что в школах начали собирать списки детей на вакцинацию от COVID-19. Просьбы от классных руководителей появились в родительских чатах.