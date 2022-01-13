Москва, 13 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят «выпустить пар» из инициативы России по гарантиям безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру Североатлантического альянса к границам РФ. Об этом 13 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.

Kremlin.ru Флаги России и США

«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение», — сказал Рябков.

При этом, добавил он, Вашингтон, «прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь к Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Рябков заявил на брифинге в Женеве, что у России нет уверенности в выполнении американской стороной даже юридически оформленных договоренностей о гарантиях безопасности, если к такому соглашению придут Москва и Вашингтон.

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