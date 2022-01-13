Екатеринбург, 13 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Свердловской области 12 января обнаружили 410 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 января их было выявлено 366. Таким образом, зафиксирован рост числа пациентов.

Всего в регионе обнаружили 203 902 заразившихся. Из них от COVID-19 скончались 9686 человек.