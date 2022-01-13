Москва, 13 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Россия сможет принудить НАТО отказаться от попыток продвижения на восток. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Россия готова к решительным действиям и имеет возможности для их реализации. В то же время он исключил вероятность захвата территорий других стран.

«Никого не пугаем, никого не собираемся оккупировать. Пускай Литва, Латвия и Эстония спят спокойно. Вторгаться мы туда не собираемся. Мы уважаем существующие реалии, мы признаем реальность блока НАТО. Но сегодня зажжён красный свет — расширяться вы не будете. Вы себе лоб расшибете или мы вам разобьем лоб, чтобы вы навсегда похоронили ваши идеи продвижения НАТО на восток. И угрожать нам не надо, нам надо действовать», — сказал Коротченко.