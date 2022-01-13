Москва, 13 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Россия остаётся главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. Об этом 13 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что серия переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности оказалась неудачной.

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