Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. За последние сутки в больницы Петербурга, перепрофилированные на лечение коронавирусной инфекции, были госпитализированы 383 пациента, что на семь человек меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 13 января в региональном оперштабе. Напомним, сразу после праздников госпитализация в Петербурге резко возросла.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В реанимационных палатах коронавирусных больниц Петербурга в настоящее время находятся 602 человека (-1 к уровню предыдущих суток), к аппаратам ИВЛ подключены 339 пациентов (-5). Всего же в стационарах Петербурга находится на лечении 5612 человек с COVID-19 и пневмонией (-186). За 12 января были выписаны по выздоровлению 419 пациентов (+30).

В Петербурге развёрнуто 8002 койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 48,41% от норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 22 243 человека (+797). На карантине находятся 1503 человека (-233), в обсерваторе «Балтиец» — 17 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,09 ед. и сейчас составляет 1,22 ед. Этот параметр показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 12 января в Петербурге выявили 1839 новых случаев заражения (+180 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге умерли 58 человек (+3).