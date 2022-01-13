Москва, 13 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Международное признание еще не делает из Украины настоящее, полноценное государство. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Украина — это искусственное государство. Да, оно признано всеми, и мы ее признаем. Но никогда мы не допустим превращение Украины в плацдарм, чтобы ударить по России», — сказал Коротченко.

И для решения этой задачи России вовсе не нужно будет даже нападать на Украину. Помимо этого варианта есть много других способов решить угрозу военной агрессии со стороны Киева, убежден эксперт.

«Я не знаю, как будут развиваться события. Но решения могут быть разные. Например, принятие документа о создании совместного пространства безопасности между ЛДНР и Россией», — отметил Коротченко.