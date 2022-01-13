Москва, 13 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. С самого возникновения новой, постмайданной украинской ситуации российские ура-патриоты соревнуются в предсказаниях ее неминуемого и скорого государственного краха. Почему этим предсказаниям до сих пор не удалось сбыться и как долго может существовать «воюющая с Россией» Украина, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Интересно, что и украинские полит-предсказатели упражняются в угадывании сроков «развала путинской России». Эти предсказания понятны как психологическое неприятие ситуации существования в обстановке нагнетаемой враждебности, да тут еще и ситуация на Украине все ухудшается и конца-края этим ухудшениям не видно. Если же учесть, что украинцы и русские — это действительно один, но искусственно разделенный народ, становится понятна тоска по прекращению вражды. Беда в том, что морок европеизации, отрыва от России готовился на Украине очень долго и преодолеть его решительным рывком невозможно. Хотя в представлениях населения Украины единство с Россией никуда не делось, оно лишь скрыто под наваливаемой украинским официозом пропагандой. Когда же наступит момент реализации этого единства? Читайте статью Александра Халдея

Дотянет ли Украина до следующих выборов?