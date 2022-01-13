Москва, 13 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Выплаты российским гражданам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» пока не нужны. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

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Ранее он заявлял, что потери от пандемии коронавируса в мире составляют от 4 трлн до 10 трлн долларов.

«В России значительная часть этих потерь приходится именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. При этом ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями», — считает Кудрин.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным Роспотребнадзора, в 2020 году ущерб от 35 самых распространенных заболеваний, кроме COVID-19, составил 996 млрд рублей.

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