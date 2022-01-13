Москва, 13 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В сфере глобальной безопасности наступает новая реальность. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Суть новой геополитической конструкции заключается в том, что Россия от слов намерена перейти к действиям, если её предложения к НАТО отказаться в дальнейшем расширяться на восток, не будут услышаны, считает эксперт.

«Самое главное — не надо нам оправдываться, мы никому не угрожаем. Просто мы сказали, что наступает новая реальность. Когда дипломатия бессильна, наступает время военно-силовой дипломатии для России. Главный её принцип — бить будем аккуратно, но сильно. И в этом плане руки у России будут развязаны для любых действий», — сказал Коротченко.