Москва, 13 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Скорость распространения штамма коронавируса «Омикрон» намного выше, чем у других вариантов этого вируса, заявил 13 января главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru В больнице, без маски. Денис Проценко. Коммунарка

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Он отметил, что пациенты с «Омикроном» болеют не так тяжело, как при предыдущих вспышках инфекции.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «Омикрона» гораздо выше, нежели у «дельты», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее токсиколог Алексей Водовозов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет в мире доминирующим, однако до конца 2022 года переживет «падение».