Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с в Санкт-Петербурге задержатся до пятницы, 14 января. Об этом 13 января предупредило ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег и лужи на дорогах

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Петербург с 13 января оказался под влиянием циклона «Эльза», который принес в город на Неве тёплые и влажные воздушные массы из Атлантики. После длительных морозов в Северной столице температура воздуха поднялась до +4 градусов, усилился ветер с порывами до 20 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и 14 января.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 января в Санкт-Петербурге местами ожидается снег, мокрый снег, ветер северо-западный, западный в порывах до 18 м/с.

«Температура воздуха в течение суток +1…-1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.