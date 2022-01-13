Новосибирск, 13 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 января, за минувшие сутки был выявлен 251 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 245 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время выздоровели 315 пациентов, двенадцать — скончались, в том числе 30-летний мужчина. В стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализировали 2554 новосибирца, в том числе 26 детей. В реанимации находятся 249 человек, на ИВЛ — 31 новосибирец.

Всего в регионе зарегистрировано 98 154 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 11 239 детей; 68 789 пациентов выздоровели, умерли 4396 человек.