Москва, 13 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончался 71 пациент. Об этом 13 января сообщили в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне вирус унёс жизни 66 человек. Всего за период пандемии в Москве от коронавирусной инфекции скончались 37 670 человек.

Отметим, что суточный прирост заражений в Москве существенно увеличился. Днём ранее в столице выявили 4008 случаев заражения, а 13 января уже 5490.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 740 человек.