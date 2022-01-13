Волгоград, 13 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Вторую ревакцинацию от COVID-19 прошёл 13 января в больнице скорой помощи № 7 Волгограда глава региона Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Https://www.volgograd.ru/ Андрей Бочаров ревакцинируется от COVID-19

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Губернатор посетил прививочный кабинет в обновлённой больнице — здесь 13 января открылся новый диагностический центр, строительство которого стартовало в 2020 году. В трёхэтажном корпусе разместили отделения ультразвуковой диагностики и эндоскопии, рентгенологическое, а также полноценную клинико-диагностическую лабораторию.

«Летом прошлого года я прошёл ревакцинацию. Учитывая, что впереди нас ждёт очень сложный этап жизни, связанный с распространением штамма «омикрон», нужно подготовить организм, чтобы он смог бороться с этим вирусом до того, как он попадёт внутрь. С одной стороны, защитить своё здоровье, своих родных и близких, тех, с кем выполняю служебные задачи. С другой стороны, помочь системе здравоохранения. От каждого из нас зависит, какая нагрузка будет на систему здравоохранения. Снижение антител идёт через полгода, поэтому, учитывая агрессивность «омикрона», ждать неправильно. Ты ведь прививаешься не ради прохода в кафе, магазин, а ради защиты здоровья. Минздравом чётко определено: ревакцинация через полгода. Бороться с «омикроном» QR-кодом — бесполезная попытка. Он спокойно пройдёт в организм», — считает Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,4 млн человек.