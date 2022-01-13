Москва, 13 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США в отношении России. Об этом 13 января заявил журналистам глава указанного банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

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«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — сказал он.

При этом Сбербанк входит в число российских банков, против которых могут быть введены американские санкции и помимо него туда входят ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что угрозы новых санкций со стороны США не указывают на серьёзные намерения Вашингтона.