Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На 15-м этаже НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге в скором времени появится «красная зона» для пациентов с COVID-19. Об этом 13 января сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. ДжанелидзеВадим Мануковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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Напомним, с начала пандемии в марте 2020 года НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе стал одним из трех городских стационаров, который не был перепрофилирован под ковид и отвечал за оказание медицинской помощи практически по всем видам экстренной патологии.

По словам Вадима Мануковского, в настоящий момент клиника института принимает в среднем по 200−250 пациентов в сутки и, несмотря на свой статус «чистого» учреждения, на отделениях периодически выявляют COVID-положительных пациентов. Ввиду чего в 2021 году, по инициативе руководства НИИ, было решено организовать на последнем, 15-м этаже здания института, отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Обеспечить оперативный перевод в ковидные стационары не всегда удается из-за состояния больного и отсутствия нужного лечебного профиля в учреждениях «красной зоны». Для того, чтобы оградить других больных от заражения, на 15-м этаже будет проведен ремонт, после чего отделение сможет принимать и лечить «ковидных» пациентов», — пояснил Мануковский.

Таким образом в стационаре среднее число коек увеличился на 20, с 877 до 897 коек.