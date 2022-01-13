Москва, 13 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российские власти пока не рассматривают возможность введения ограничений для подростков, связанных с QR-кодами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 13 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, не рассматривается», — ответил он на вопрос о возможности введения подобных мер, в том числе для увеличения доли привитого населения.

Президент Владимир Путин не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от COVID-19, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре российский Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для защиты от заражения коронавирусом подростков 12−17 лет.

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