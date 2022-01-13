Москва, 13 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Несмотря на положительные моменты, по принципиальным вопросам на переговорах России с НАТО понимания достигнуто не было. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безусловно были какие-то положительные нюансы, и были положительные элементы, которые можно засчитывать в плюс. Но не эти нюансы и не эти элементы были главной целью консультаций. Эти элементы и нюансы не могли стать поводом для экстренного созыва эти консультаций», — заявил Песков.

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — указал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.