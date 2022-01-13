Бишкек, 13 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Киргизии озвучило сроки вывода киргизских военнослужащих, направленных в Казахстан в качестве миротворческих сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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В ведомстве сообщили, что киргизские спецназовцы покинут территорию соседней страны уже завтра, 14 января, во второй половине дня.

На родину они будут добираться самостоятельно — на имеющемся у них военном автотранспорте и бронемашинах доедут до контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол» на казахско-киргизской границе, а затем направятся в пункт постоянной дислокации в Токмаке.

ИА REGNUM напоминает, что в состав миротворческой миссии ОДКБ, находящейся в Казахстане по запросу президента Касым-Жомарта Токаева от 6 января 2021 года, вошли 150 солдат-контрактников и офицеров киргизского спецназа «Скорпион». В их распоряжении имеются 8 бронетранспортёров и 11 бронированных автомобилей. Миротворцы из Киргизии охраняют ТЭЦ-2 города Алма-Аты.

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