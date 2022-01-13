Воронеж, 13 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Массовое тестирование на коронавирус проводится в ряде вузов Воронежа, сообщения об этом появились на сайтах и страницах учебных заведений в социальных сетях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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Так, в Воронежском госуниверситете экспресс-тестирование на коронавирус проводилось 12 января. В Воронежском государственном техническом университете экспресс-тестирование назначено на 20 января. В тот же день в вузе будет проводиться вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Для участия в экспресс-тестировании необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, результаты объявляют в течение десяти минут.

«Введение экспресс-тестирования связано с ростом заболеваемости ковидом и «омикроном», к наступлению которого регион начал готовиться. Студентов впервые будут проверять массово», — прокомментировал проректор по воспитательной работе в ВГТУ Антон Ходунов «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на данный момент подтверждён один случай заражения штаммом «Омикрон». По последним данным, его выявили у иностранной студентки.