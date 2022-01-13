Москва, 13 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Введение санкций против главы государства сравнимо с разрывом отношений. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — заявил Песков.

«Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — указал он.