Минск, 13 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. С 15 января возобновит свои рейсы в Алма-Ату белорусская государственная авиакомпания «Белавиа». Об этом 13 января сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

KRISTIAN SAGIA Самолет авиакомпании «Белавиа»

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

"Belavia возобновляет полеты в Алматы с 15 января», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за действия комендантского часа в Алма-Ате рейсы Минск — Алма-Ата и обратно 15 и 16, а также 19 и 20 января будут выполнены по измененному расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что досудебные расследования в отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова по действиям, которые были направлены на захват власти, начал Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.