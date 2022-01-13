Симферополь, 13 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 14−15 января, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Как уточняется, до конца суток 14 января, а также 15 января в Крыму в связи с прохождением фронтальных разделов ожидается снег и мокрый снег, очень сильные осадки — в южных, центральных и восточных районах. Также прогнозируется туман, гололед и гололедица, ветер усилится до 15−20 м\с с порывами до 25 — 30 м\с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение действовало в Крыму 12−13 января в связи с резким похолоданием. Добавим, что в соседнем Краснодарском крае также действует несколько штормовых предупреждений в связи со снегопадами.