Подгорица, 13 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Черногории 62,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, а 60,2 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Defense.gov Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 285 288 человек, или 46 процентов, а вторую — 275 142 человека, или 44,4 процента от всего населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 136 человек, ревакцинированы 236 человек. Третью дозу получили 83 088 человек, а за последние сутки — 675.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.