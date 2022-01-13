Заболеваемость коронавирусом в Киргизии за три дня выросла на 30%
Бишкек, 13 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Киргизию накрыла четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова на брифинге сегодня, 13 января.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»
Читайте также: Минздрав Киргизии сократил срок получения бустерной вакцины от коронавируса
Представитель медицинского ведомства отметила, что за последние три дня в Киргизии зарегистрирован прирост заболеваемости коронавирусом сразу на 30%.
В то же время она отметила, что сейчас в 60% случаев течение болезни проходит в легкой или бессимптомной форме.
Читайте также: Из-за штамма «Омикрон» ПЦР-тест станет обязательным для въезда в Киргизию