Бишкек, 13 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Киргизию накрыла четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова на брифинге сегодня, 13 января.

Med.kg Киргизия. Мобильная бригада врачей

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Представитель медицинского ведомства отметила, что за последние три дня в Киргизии зарегистрирован прирост заболеваемости коронавирусом сразу на 30%.

В то же время она отметила, что сейчас в 60% случаев течение болезни проходит в легкой или бессимптомной форме.

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