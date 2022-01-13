Москва, 13 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. НАТО является организацией, совершившей военные преступления. Об этом 13 января заявил научный руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«То обстоятельство, что когда-то мы заключали Парижскую хартию, в которой и была введена формулировка свободы выбора союза… тогда это был всё-таки оборонительный союз, который, как мы надеялись, будет дружественным», — заявил Караганов.

«С тех пор НАТО совершил серию агрессий. Это преступный союз, совершивший военные преступления. Поэтому мы можем и это сказать, и начинать ещё жёстче давить на них», — указал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.