Белгород, 13 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Белгородской области 13 января подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом — на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заболеваний COVID-19 превысило 83 тысячи. За сутки зарегистрировано шесть летальных исходов, на вакцинацию записались 1187 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в Белгородской области выявлено 83 044 носителя инфекции. Справились с заражением 75 447 жителей, из них 161 — выписан за минувшие сутки. От осложнений скончался 1821 человек. В стационарах находится 1 021 пациент, лечатся амбулаторно 4 755 граждан.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошёл 936 691 человек, всего записались на прививки 1 030 260 жителей области.