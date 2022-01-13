Ростов-на-Дону, 13 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 53 до 80 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9 853 жителя Ростовской области.