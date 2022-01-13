Москва, 13 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Запад не заинтересован обсуждать преобразование системы безопасности в по-настоящему конструктивном русле. Об этом 13 января заявил научный руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Я думаю, что комментаторы верно говорят: всё точно так и будет. Наши западные партнёры, которые в принципе довольны той системой безопасности, которую они себе создали, хотя она абсолютно взрывоопасна», — заявил Караганов.

«При разумном подходе они должны были бежать от неё как чёрт от ладана, но они не хотят её менять. Они будут затягивать нас в организации вроде ОБСЕ, в бесконечные разговоры России и НАТО», — указал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.