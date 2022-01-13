Москва, 13 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 740 человек. Об этом 13 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность от коронавирусной инфекции в России постепенно снижается. Днём ранее умерли 745 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, зафиксировано 319 172 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 21 155 заражений коронавирусом.