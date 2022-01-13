Ростов-на-Дону, 13 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ростовской области возросло число заражений коронавирусом. За последние сутки на Дону выявили 391 носителя инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 января. Это на 24 случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (139), Таганроге (17), Шахтах (14), Новочеркасске (11), а также Волгодонске и Сальском районе (по десять). Почти 18% заразившихся — люди старше 66 лет, около 11% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавиурс получили 198 232 жителя Ростовской области. Выздоровели 180 098 пациентов, переболевшие COVID-19.