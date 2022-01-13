Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 1839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 180 случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 13 января в оперштабе. Заболеваемость стремительно растёт четвертый день подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки от COVID-19, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 58 человек, что на три человека больше, чем за 11 января. Правда, статистика суточной смертности вторые сутки подряд держится на отметке менее 60 смертей за сутки.

В Петербурге отмечается положительная динамика выздоровления. За минувшие сутки выздоровели 2614 человек, что на 146 человек больше, чем сутками ранее. В городе уже третий подряд фиксируют более 2,5 тыс. выздоровлений за сутки.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 870 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 28 811 человек, а выздоровели — 816 693 человека.