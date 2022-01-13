Астана, 13 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Киргизии из числа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане 14 января покинут эту республику. Об этом 13 января сообщает киргизское агентство 24. kg со ссылкой на минобороны Киргизии.

President.kg ВС Киргизии

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Уточняется, что миротворческий воинский контингент вооруженных сил Киргизской Республики в составе ОДБК прибудет из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации — Токмок — во второй половине дня 14 января.

Также указывается, что 13 января киргизские военнослужащие будут осуществлять охрану ТЭЦ-2 в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основные объекты инфраструктуры в казахстанской Алма-Ате, пострадавшие в результате массовых беспорядков, необходимо восстановить за восемь месяцев.