Брянск, 13 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Брянской области 13 января выявлено 144 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 232 пациента, в летальную статистику внесли 10 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 98 637 жителей. Выздоровели 94 306 человек. От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 044 пациента.

За суки лаборатории проверили 5 384 теста, в целом проведено уже 1 301 462 исследования на коронавирус.