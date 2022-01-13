Варшава, 13 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены сорвать переговоры с Москвой по гарантиям безопасности и хотят втянуть Россию в войну с Украиной. Об этом 12 января написал обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myśl Polska.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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По мнению автора, переговоры России с Западом по гарантиям безопасности закончатся безрезультатно, так как «США и их креатура, НАТО» стремятся к эскалации конфликта.

При этом отмечается, что Вашингтон не собирается принимать участия в войне, в которую он намерен втянуть Москву.

«Они (Соединенные Штаты. — ред.) не хотят ядерной войны, потому что никто не собирается ее выигрывать. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, и это то, что они делают», — пишет в своей статье Смех.

Также обозреватель указал, что США и НАТО в этом случае окажутся в выигрышной ситуации, так как их население военные действия не затронут и добавил, что в случае такой войны в нее может быть втянута и Польша.

Кроме того, автор статьи подвергнул, что при таком конфликте, который планирует Вашингтон, русский и украинский народы, имеющие общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут «убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в случае, если ситуация вокруг Украины не изменится в лучшую или худшую сторону, Соединенные Штаты готовы продолжать вести «дипломатию и диалог» с Россией.