Москва, 13 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Свыше 2,2 тыс. граждан России и других стран вывезли из Казахстана в РФ самолеты военно-транспортной авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Igor Dvurekov Ил-76

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«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 2241 российский и иностранный гражданин», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные лица, прибывшие в республику на новогодние праздники, не смогли самостоятельно покинуть Казахстан из-за начавшихся в стране массовых беспорядков и прекращения работы международного аэропорта в Алма-Ате.

«Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Алия — поблагодарила сограждан за поддержку в адрес её отца.