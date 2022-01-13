Волгоград, 13 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Автомобилисты застряли в пробках из-за ночного снегопада 13 января в Волгограде. Онлайн-сервисы оценивают заторы на дорогах в максимальные 10 баллов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Затор на дороге

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Непогода обрушилась на регион ещё накануне, метель не прекращалась всю ночь. В ГИБДД рекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок или перенести их на более благоприятное время, в населённых пунктах выбирать общественный транспорт.

По данным администрации Волгограда, за ночь на проезжую часть нанесено свыше 1 800 тонн песко-соляной смеси, в работе задействован весь арсенал спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют снегопады вплоть до 14 января.