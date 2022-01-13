Москва, 13 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Угроза новых волн заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется, хотя обстановка по COVID-19 кардинально отличается от прошлогодней. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 13 января в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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Он отметил, что из-за коронавируса форум в этом году снова пройдёт в онлайн-формате. В целом во всём мире к концу 2021 года вакцинацией было охвачено около 60% населения, а это несколько миллиардов человек.

«Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин поручил оценить готовность медорганизаций к распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». В России ожидают новую волну заболеваемости, связанную с этим штаммом.

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